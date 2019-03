mBank: Znowu doniesienia o fuzji Commerzbanku z Deutsche Bankiem

Sprawa ma znaczenie także dla polskiego sektora bankowego, bo Commerzbank jest głównym akcjonariuszem mBanku (ma 69 proc. akcji wycenianych teraz na 12,7 mld zł), czwartego co do wielkości banku w naszym kraju. Doniesienia na temat potencjalnej fuzji Commerzbanku z innym graczem (wymieniano także francuski BNP Paribas, drugi co do wielkości bank w Europie) napływają od ponad roku. Czy i jak wpływają na notowania mBanku? – Gdyby ewentualna fuzja Commerzbanku z Deutsche Bankiem miała wpływać na wycenę mBanku, to skłaniałbym się ku stwierdzeniu, że raczej pozytywnie. mBank pod względem jakości produktów jest w ścisłej czołówce, więc potencjalnych przejmujących może być paru i byliby skłonni zapłacić premię – mówi Łukasz Jańczak, analityk Ipopemy.