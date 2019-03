Zbigniew Jagiełło: Los placówek bankowych jest przesądzony

Oczywiście podczas dyskusji nie mogło zabraknąć także wątku PPK. – Mam do wszystkich gorącą prośbę. W rozmowach o PPK, chociażby z dziennikarzami, nie używajmy żargonu. Wszyscy musimy sobie także zdać sprawę, że PPK jeszcze nie ma. Poza tym nie mam też wątpliwości, że tworzenie PPK będzie odbywało się w konwencji kampanii wyborczej. Każde słowo może się obrócić przeciwko nam. Przed nami długa droga do tego aby przekonać do PPK pracodawców i pracowników. Uzbrójcie się argumenty, dlaczego to jest ważne dla pracowników i gospodarki – apelował do ludzi rynku kapitałowego Jagiełło.