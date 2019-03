mBank stanowczo o zaleceniu KNF

Wcześniej oczekiwano, że po powrocie w 2018 r. do wypłaty dywidendy po trzech latach przerwy mBank wypłaci w tym roku 20 proc. z zysku za 2018 r., co dałoby 260 mln zł, czyli na akcję 6,22 zł (stopa dywidendy wyniosłaby 1,4 proc.). Problemem mBanku jest wciąż wysoki udział hipotek frankowych, który skutkuje nie tylko dodatkowymi buforami kapitałowymi na ten portfel, ale także ogranicza potencjał banku do wypłaty dywidend z powodu tzw. kryteriów K1 i K2 w polityce dywidendowej KNF (dotyczą odpowiednio udziału tych kredytów w portfelu oraz udziału ich sprzedaży w latach 2007-2008).