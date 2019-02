Alior blisko prognoz

- Wyniki Alior Banku w IV kwartale były słabsze niż dość konserwatywne oczekiwania rynkowe, głównie na skutek wyższych odpisów na rezerwy. Nie pomogły też gorsze niż we wcześniejszych okresach dochody z operacji finansowych. Na tle części konkurentów uwagę zwraca nieco niższy wzrost dochodów odsetkowych, przy utrzymaniu wyniku prowizyjnego. Roczne dynamiki wolumenów nie odbiegają jednak już od tego, co obserwujemy w innych bankach co jest zmianą in minus. Rezultaty banku oceniamy jako nieco rozczarowujące – mówi Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM. Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów wyniosła w banku odpowiednio 5,8 proc. i +12,4 proc. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w IV kwartale 10.5 czyli znacznie poniżej średniej.