19 spółek z nowy szczytem cenowym

Co istotne kursy akcje całej 19-ki znajdują się obecnie powyżej średniej kroczącej z 200 sesji, co potwierdza przewagę popytu na tych walorach w szerszym ujęciu czasowym. Nie na wszystkich wykresach trend ma jednak klarowny, wzrostowy przebieg – w połowie przypadków jest to układ boczny, z którego notowania właśnie się wybiły, a w połowie jest to "soczysta hossa". Zerkając na oscylator RSI(14) widać, że część spółek sygnalizuje już lokalne wykupienie. Największe wartości 92 pkt i 86 pkt, oscylator przyjmuje odpowiednio dla Rubiconu i Sanwilu, których kurs akcji opuściły niedawno formację bazy. Poniżej granicy wykupienia (70 pkt) pozostawały w środowy poranek: CD Projekt, INC, KRKA, Mercator i R22.