WykresDnia: Konieczny spadek bezrobocia

Przyrost nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych ustabilizował się w Stanach Zjednoczonych na bardzo wysokim poziomie – 2,98 miliona. To poziom zbliżony do liczby złożonych po raz pierwszy wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w tygodniu do 9 maja było ich blisko 3 mln. Tydzień wcześniej złożono 3,2 mln wniosków. W szczycie kryzysu z 2008 roku aplikacji było 668 tys.

The decline in new unemployment applications is showing signs of leveling off at a precariously high level (2.98MM).



The peak in 2008 was 665,000 applications.



If you're in the "V" recovery camp, this number needs to move lower in a hurry.