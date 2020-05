WykresDnia: Bundesbank pośrednikiem

Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że Europejski Bank Centralny przekroczył uprawnienia, skupując obligacje państw strefy euro. Podważył tym samym orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie EBC. Ten tymczasem chce kontynuować kontrowersyjną operację skupu . Jest to zgodne z mandatem EBC - powiedziała w poniedziałek włoskiemu dziennikowi „La Repubblica" członkimi zarządu banku Isabel Schnabel, co cytuje portal dw.com. Podkreśliła, że w sprawach prawnych dotyczących EBC i jego działania kompetentny jest wyłącznie Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE). "W 2018 r. TSUE orzekł, że PSPP jest legalny" - powiedziała odnosząc się do prowadzonego przez Europejski Bank Centralny programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (Public Sector Purchase Programme). Wcześniej szefowa EBC Christine Lagarde dała wyraźnie do zrozumienia, że także po wyroku sędziów z Karlsruhe Europejski Bank Centralny będzie się trzymał przyjętego kursu.

German Chancellor Merkel is trying to diffuse a simmering legal crisis caused by a ruling last week from nation’s highest court on ECB bond-buying. Chancellor proposed workaround: ECB could offer an explanation of its asset-purchase program via Bundesbank https://t.co/iIYUC27MX4 pic.twitter.com/ro07ZLU0Xy