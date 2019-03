TydzieńNaRynkach: Niewielkie odreagowanie na giełdach

Według ostatecznych wyliczeń, okazało się że PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrósł o 2,2 proc., co oznacza wyraźne spowolnienie, choćby w porównaniu z trzecim kwartałem, w którym wzrost sięgał 3,4 proc. S&P 500 poszedł do czwartku w górę o 0,5 proc., utrzymując się powyżej 2800 punktów. Co ciekawe, na gorsze dane nie zareagował dolar, kontynuując trwającą od kilku dni tendencję umacniana się. Kurs euro ze sporą dynamiką zbliżał się do 1,12 dolara. W czwartek miało miejsce także niewielkie odreagowanie na rynku długu. Rentowność amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych nieznacznie wzrosła, jednak nie zdołała powrócić powyżej przełamanego dzień wcześniej poziomu 2,4 proc.