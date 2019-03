Polowanie na dywidendy

Budowa portfela w oparciu o spółki dywidendowe ma sens w warunkach niepewności, jaka panuje obecnie. Przeciwieństwem byłoby inwestowanie w spółki wzrostowe, ale w obecnej fazie cyklu nie jest to najlepsze posunięcie. Inwestując w spółki płacące dywidendy, trzeba jednak pamiętać, że rynek dość surowo obchodzi się z podmiotami, które z różnych przyczyn przestają dzielić się zyskami albo w których wypłata spada. Takie firmy należy bezwzględnie usuwać w portfela – decyzja o zmniejszeniu dywidendy zazwyczaj jest trudna dla zarządu i nie jest podejmowana pochopnie, świadczy często o dużych negatywnych zmianach w firmie. Ostrożnie należy też podchodzić do spółek cyklicznych – w chudych latach tracą one więcej niż inne firmy. Wystrzegać należałoby się też spółek płacących najwyższe dywidendy na rynku (mierzone jako stopa dywidendy) – często wysoki wskaźnik jest skutkiem spadku kursu po zorientowaniu się przez inwestorów, że wskaźniki wypłaty dywidendy nie są możliwe do utrzymania. Idealna spółka do portfela to taka, w której stopa dywidendy mieści się w przedziale 4–7 proc. i w której wypłaty rosną od trzech–czterech lat. JIM