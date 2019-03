Fundusze: „miś” „misiowi” nierówny

Jakby tego było mało, w lutym – pierwszy raz od trzynastu miesięcy – zgodnie z klasyfikacją Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami saldo napływów do funduszy małych i średnich spółek było dodatnie. Wyniosło co prawda jedynie 19 mln zł, ale może być to sygnał, że solidne wyniki funduszy powoli przedzierają się do świadomości klientów funduszy. Według danych gromadzonych przez Analizy Online wpłaty do tej grupy funduszy przeważyły wypłaty już w styczniu o 7 mln zł.