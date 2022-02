Rynki zagraniczne znaczą coraz więcej dla graczy i brokerów

Jeśli chodzi o procentową prowizję, to w zasadzie jest już ona analogiczna w stosunku do tej, która związana jest z handlem na GPW. Oznacza to, że zazwyczaj jest to 0,38 proc., a w niektórych przypadkach jest nawet niższa. Pozostaje jeszcze kwestia prowizji minimalnej. Często zaczyna się od 38 zł, czyli, aby procentowa prowizja zrównała się z „normalną" stawką, trzeba zainwestować co najmniej 10 tys. zł. Niektórzy brokerzy zrobili jednak krok naprzód. BM mBanku zaproponowało inwestorom możliwość handlu z prowizją minimalną na poziomie 19 zł. Warto zwrócić uwagę, że XTB, firma, która wywodzi się z rynku kontraktów CFD, również jakiś czas temu weszła w obszar rynku akcji i ETF-ów. Oferuje ona dostęp zarówno do rynku polskiego, jak i zagranicznych parkietów, nie pobierając z tego tytułu żadnej prowizji (do miesięcznego obrotu wynoszącego 100 tys. euro). Wielu brokerów nadal trzyma natomiast minimalną prowizję 38 zł, a jeśli mowa jest o mniej popularnych rynkach zagranicznych, to może ona sięgać nawet kilkuset złotych.