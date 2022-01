O okazji z prawdziwego zdarzenia trudno na razie mówić

Po najsłabszym od 2008 początku roku na amerykańskiej giełdzie robimy przegląd wskaźników pozwalających zorientować się co do stopnia, w jakim uatrakcyjniły się akcje na Wall Street. Na razie najbardziej zachęcająco wyglądają niektóre wskaźniki nastrojów („sentymentu"). Inne kryteria są ciągle daleko od poziomów mogących świadczyć o dużej okazji do zakupów.