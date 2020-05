Koronakryzys mocno uszczupli nasze portfele, padną niechlubne rekordy

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Ryszard Szarfenberg w ekspertyzie „Społeczne uzupełnienie tarczy antykryzysowej", przygotowanej w ramach inicjatywy Open Eyes Economy Summit, szacuje, że Polskę czeka ogromny wzrost ubóstwa. Według jego wyliczeń, jeśli stopa bezrobocia wzrośnie trzykrotnie, to liczba osób skrajnie ubogich zwiększy się o 1,7 mln (do 3,7 mln), liczba osób oficjalnie uznawanych za ubogich – o 2,5 mln (do 6,6 mln), a liczba żyjących w niedostatku – o 8,8 mln (do 24,4 mln). Eksperci już dziś biją na alarm, że pomoc socjalna w Polsce musi wymiernie wzrosnąć. Rząd przedstawia jakieś propozycje (np. wzrost zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł), ale na razie są to raczej szczątkowe, a nie systemowe rozwiązania.