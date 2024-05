Sukces 20 lat Polski w UE. Kolejne dwie dekady szansą na dalszy rozwój

Jej zdaniem w kolejnych latach procentować będzie wszystko to, co do tej pory osiągnęliśmy, czego się nauczyliśmy w ostatnich 20 latach. – Będziemy nadal wykorzystywać potencjał jaki daje członkostwo w Unii Europejskiej. Oczywiście przyrosty wartości dodanej nie będą już tak silne, bo baza jest znacznie wyższa – przewiduje ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu zwraca uwagę, że Unia Europejska już teraz jest inna niż była w 2004 r., gdy do niej wstępowaliśmy. Po drodze była seria różnych kryzysów, począwszy od kryzysu niewypłacalności, poprzez wielki kryzys finansowy, covid, wojnę. Wszystko to skumulowane w czasie. Mieliśmy też serię rozszerzeń. W związku z tym, w ocenie głównego ekonomisty PRB, wszelkie resentymenty, że trzeba wrócić do takiej Unii, do jakiej wstępowaliśmy, są pozbawione sensu.

– Zakładam, że Polska w Unii pozostanie. Zakładam, że będzie też w strefie euro. Do zrobienia jest tu bardzo dużo. W pierwszym kroku potrzebna jest zmiana nastawienia opinii publicznej, która dziś traktuje Unię jak bankomat, z którego bierzemy pieniądze. Tych pieniędzy już nie będzie. Polska będzie dokładała do unijnego budżetu, co związane jest nie tylko z naszym rozwojem i wzrostem gospodarczym, ale z kolejnymi rozszerzeniami Unii Europejskiej, do których najpewniej dojdzie w następnym 20-leciu. W efekcie fundusze, które wspierały Polskę, zostaną przesunięte na południe i na wschód. To ważne, bo opinia publiczna w Polsce cały czas tkwi w przekonaniu, że nasze korzyści z członkostwa dotyczą dostępu do funduszy unijnych. To już historia – mówi Janusz Jankowiak.

Jego zdaniem w ciągu dwóch kolejnych dekad Polska z grupy aspirującej, która korzystała na nisko wiszących owocach, czyli dostępie do kapitału i finansowania, przeniesie się do grupy, która jest zaawansowana rozwojowo i w związku z tym będzie musiała położyć większy nacisk na wzrost efektywności, konkurencyjności gospodarki, będąc już członkiem strefy euro.

– Za kolejnych 20 lat możemy się znaleźć w każdym miejscu. Ale jeśli możliwości jest tak dużo, to znaczy, że trzeba mieć pomysł na to, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. I wdrożyć go – mówi Stanisław Kluza, ekonomista, były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. – Potrzebna jest więc dobra diagnoza. Polska w okresie transformacji, w tym w 20 latach w Unii Europejskiej, przeszła drogę od kraju o niskim koszcie pracy, kraju taniej siły roboczej, do kraju o wysokiej sile nabywczej.