Zysk operacyjny wyniósł 97,07 mln zł wobec 94,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 191,11 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 180,09 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2026 r. Grupa CD Projekt wypracowała 191 mln zł przychodów, co jest wynikiem o 6% lepszym niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto w omawianym okresie wyniósł 106 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"W pierwszych trzech miesiącach tego roku osiągnęliśmy solidne przychody - przede wszystkim dzięki mocnej sprzedaży 'Cyberpunka 2077' i 'Wiedźmina 3', a także za sprawą dodania ich do katalogu gier dostępnych w ramach Xbox Game Pass Premium i Ultimate. Wraz z postępem prac, z kwartału na kwartał zwiększamy nakłady inwestycyjne na nadchodzące projekty, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnego poziomu rezerw gotówkowych, które na koniec marca wyniosły 1,4 mld zł. Jesteśmy dobrze przygotowani na dalszą intensyfikację równoległej produkcji kilku tytułów w ramach naszych świetnych franczyz" - powiedział CFO Piotr Nielubowicz, cytowany w materiale.

W I kwartale 2026 r. CD Projekt kontynuował działania w celu dalszego zwiększania zasięgu swoich franczyz. Do subskrypcji Xbox Game Pass w wersji Premium i Ultimate trafił 'Cyberpunk 2077' w wersji podstawowej oraz 'Wiedźmin 3: Dziki Gon' - Edycja Kompletna. Studio stawia również na ciągłe wsparcie technologiczne swoich tytułów - w kwietniu wydano aktualizację dla 'Cyberpunka 2077', pozwalającą w pełni wykorzystać moc nowej konsoli PlayStation 5 Pro, podano także.

CD Projekt zapowiada „Pieśni Przeszłości”

"Z ogromną radością mogę potwierdzić, że pracujemy nad 'Pieśniami przeszłości'. Trzeci, pełnoprawny dodatek do 'Wiedźmina 3', który wcześniej komunikowaliśmy jako jeden z nieogłoszonych projektów, znajduje się w zaawansowanej fazie produkcji. Powrót Geralta po ponad dekadzie będzie świetną przygodą i sentymentalną podróżą przed przekazaniem symbolicznej pałeczki Ciri w nadchodzącym 'Wiedźminie 4'. 'Wiedźmin 3: Dziki Gon' osiągnął właśnie kolejny ważny poziom sprzedażowy - gra sprzedała się w łącznie 65 milionach kopii. To ogromna społeczność graczy, dla których nowy dodatek może być świetną okazją do ponownego wyruszenia na szlak z Białym Wilkiem. Widzimy też ogromny potencjał w tym, by 'Pieśni przeszłości' stały się dla wielu graczy pierwszym spotkaniem ze światem Wiedźmina i początkiem przygody w tym uniwersum jeszcze przed premierą 'Wiedźmina 4'" - dodał joint CEO Michał Nowakowski.

"Obecność w różnych kanałach dystrybucji oraz wydawanie aktualizacji na najnowsze urządzenia pozwalają nam stale powiększać bazę graczy i dostępność naszych gier. Równolegle dbamy o siłę naszych marek poza grami wideo - i to z niemałymi sukcesami. Gra karciana Cyberpunk Trading Card Game, którą stworzyliśmy wspólnie z WeirdCo, okazała się najbardziej wspieraną grą i trzecim najpopularniejszym Projektem w historii Kickstartera z wynikiem ponad 28 milionów USD. To dobitnie pokazuje, jak silny jest popyt na treści z tego uniwersum" - powiedział także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 109,15 mln zł wobec 112,68 mln zł zysku rok wcześniej.

CD Projekt to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia CD Projekt RED jest seria "Wiedźmin" oraz "Cyberpunk 2077".