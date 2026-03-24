Wyniki Wieltonu lepsze niż oczekiwał rynek

W pierwszej fazie wtorkowego handlu akcje Wieltonu lekko zwyżkowały, czemu towarzyszył mocno ograniczony obrót.

Reklama Reklama

Jakie wyniki pokazał Wielton?

Według wstępnych i niepełnych szacunków w IV kwartale 2025 r. Grupa Wielton zanotowała 16,6 mln zł zysku EBITDA wobec 27,9 mln straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 620 mln zł i były o 18 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wolumen sprzedaży zwiększył się rok do roku o 18 proc., do 4148 szt.

Biorąc po uwagę cały 2025 r. EBITDA Wieltonu była 6,6 mln na minusie, a przychody wyniosły ok. 2,2 mld zł w porównaniu do 17,2 mln zł straty i nieco ponad 2 mld zł obrotów w poprzednim roku. Wolumen sprzedaży wzrósł o ponad 7 proc., co dało wynik 15548 sztuk.

– W ostatnich latach branża mierzyła się ze spowolnieniem rynku i zmniejszonym popytem na naczepy i przyczepy. Oznaki powolnego wzrostu popytu można było dostrzec w drugiej połowie 2025 roku. Ożywienie w branży, szereg aktywności sprzedażowych oraz działania optymalizacyjne zaowocowały utrzymaniem pozycji na kluczowych rynkach oraz poprawą wyników Grupy Wielton w 2025 roku. Biorąc pod uwagę dużą dynamikę branży oraz zmieniające się uwarunkowania rynkowe, mamy świadomość utrzymującej się niepewności i ostrożnego podejścia do inwestycji po stronie firm transportowych. Rynek wciąż stawia przed nami wyzwania, jednak wierzymy, że najtrudniejszy okres dla branży mamy już za sobą. Skupiamy się na tym, by dostarczać firmom transportowym rozwiązania zwiększające efektywność i rentowność działalności – komentuje Paweł Szataniak, prezes Grupy Wielton.