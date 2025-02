Rynek docenił poprawę wyników Apatora. Kurs w górę

W IV kwartale 2024 r. grupa Apator zanotowała 15,6 mln zł zysku netto w porównaniu do 12,7 mln zł straty w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o ponad 66 proc., osiągając 31,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 300,5mln zł i były ponad 5 proc. wyższe niż rok wcześniej. W całym 2024 roku Apator wypracował nieco ponad 1,2 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 8 proc. więcej niż w poprzednim roku. EBITDA wyniosła 141,6 mln zł, a zysk netto 62,2 mln zł (wynik skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych), co w porównaniu z 2023 rokiem oznacza poprawę o odpowiednio, 24 proc. i 73 proc.

Apator poprawił rentowność

Motorem poprawy przychodów Apatora były segmenty energii elektrycznej oraz gazu. Oba mogą pochwalić się wzrostami sprzedaży w 2024 r. o 13 proc., osiągając odpowiednio 580,1 mln zł i 2173,8 mln zł obrotów. EBITDA segmentu energii wzrosła w 2024 r. o 31 proc. rok do roku, osiągając niemal 80 mln zł. Poprawa rentowności była spowodowana przede wszystkim dobrym miksem produktowym, poprawą efektywności operacji i pozytywnym efektem dźwigni operacyjnej związanym z wykorzystaniem szans sprzedażowych. Z kolei EBITDA segmentu gazu podwoiła się i wyniosła 13,7 mln zł Z kolei segment wody i ciepła mimo nieznacznie niższych przychodów rok do roku (spadek o 3 proc. rok do roku), zwiększył zysk EBITDA do 52,4 mln zł. Na przychody segmentu wpływ miały czynniki rynkowe m.in. niekorzystny efekt silnego złotego (blisko 6 proc. przychodów pochodzi z eksportu), przesunięcia w harmonogramach planowanych inwestycji u klientów oraz przejściowe utrudnienia w dostępności niektórych komponentów.

- Zamknęliśmy rok rekordowym poziomem sprzedaży, a wyniki - pomimo prowadzonych działań reorganizacyjnych powodujących dodatkowe obciążenia zarówno na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży, jak i EBITDA - również były bardzo satysfakcjonujące. W samym IV kwartale ubiegłego roku, bez tych ponadnormatywnych odpisów i obciążeń, kwartalna EBITDA po raz kolejny przekroczyłaby poziom 30 mln zł - komentuje Maciej Wyczesany, prezes Apatora.