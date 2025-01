W III kwartale roku obrotowego 2024/25 r. (okres od października do grudnia) Forte zanotowało wstępnie 22 mln zł zysku operacyjnego w porównaniu do 8 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA grupy zwiększyła się rok do roku o 59 proc., osiągając poziom 35 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 293 mln zł i były o 4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z tego 37 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w fabryce płyty Tanne.

Reklama

Czytaj więcej Firmy Forte ze spokojem czeka na nowy sezon Meblarska grupa po owocnych rozmowach z bankami odnośnie do długu może z większym spokojem pracować nad odbudową wyników.

W okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2024/25 (okres od kwietnia do grudnia) grupa zanotowała 772 mln zł przychodów i 77 mln zł zysku EBITDA, co oznacza poprawę rok do roku o odpowiednio o 2 proc. i 108 proc. Na poziomie wyniku operacyjnego było 36 mln zł zysku w porównaniu do 4 mln z straty rok wcześniej.

Pozytywny wpływ hedgingu na wyniki Forte

Według zarządu Forte aktualne wyniki finansowe odzwierciedlają wciąż trudną sytuację branży meblarskiej, przy widocznym już efekcie optymalizacji kosztowych zaimplementowanych przez Grupę w poprzednich kwartałach, jak również pozytywnym efekcie realizacji strategii hedgingowej. - Strategia ta istotnie wpłynęła na wyniki grupy, które przy udziale sprzedaży poza Polskę na poziomie około 85 proc., byłyby istotnie zmniejszone na skutek umacniającego się kursu EUR/PLN - średni kurs za 9 m-cy roku obrotowego wyniósł 4,3 vs 4,49 w okresie poprzednim (spadek o 4,3 proc.) - wyjaśnia Forte w komunikacie.