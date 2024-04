Forte z nową rekomendacją i wyższą wyceną

Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 22,90 zł. W trakcie poniedziałkowej sesji za akcje meblarskiej grupy płacono ok. 22,60 zł.

Autorzy rekomendacji zwracają uwagę, że ostatni wysoki sezon trwający od października ub. roku do marca br. okazał się jednym z najsłabszych na przestrzeni ostatnich kilku lat dla Forte, co było spowodowane utrzymującymi się zawirowaniami w branży meblarskiej zapoczątkowanych jeszcze w 2022 roku. Jednocześnie dostrzegają, że obecnie rynek nieruchomości zaczyna się zmieniać na lepsze. - Wprawdzie sytuacja na niemieckim rynku nieruchomości jest nadal trudna, jednak w Polsce liczba rozpoczętych inwestycji i wydanych pozwoleń na budowę rośnie od ub. roku, a ukończone mieszkania i domy prawdopodobnie trafią na rynek pod koniec br. i w następnych latach, co powinno stymulować i zwiększać popyt na meble w nadchodzących kwartałach - uważają analitycy biura.

W ich ocenie na rosnąca siła nabywczą i oczekiwane ożywienie wydatków konsumpcyjnych (chociaż w różnym stopniu na różnych rynkach europejskich) przełoży się wzrost popytu na meble w przyszłych latach. Doceniają działania podjęte przez Forte ciągu ostatnich miesięcy, by przystosować się do trudnych warunków, jak zwolnienia grupowe (redukcja zatrudnienia o ok. 10%), ograniczenie wydatków na energię (inwestycja w fotowoltaikę) czy wprowadzenie nowych produktów.

- Redukcja zatrudnienia umożliwiła oszczędności kosztowe pomimo podwyżki minimalnej płacy. Także dywersyfikacja produktów i wprowadzenie nowych (łatwych w montażu) adresowanych na rynki Europy Zachodniej oraz oferta mebli tapicerowanych powinny przynieść poprawę – uważają. Mając na uwadze wymienione czynniki spodziewają się stopniowej poprawy wyników finansowych Forte w bieżącym roku finansowym (okres od kwietnia br. do marca 2025r.).

Tekst jest skrótem rekomendacji DM BOŚ dla Forte. Jej autorem jest Michał Zamel. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 22 kwietnia, o godz. 7:45.