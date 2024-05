W I kwartale 2024 r. Dr. Miele Cosmed Group zanotowała blisko 6,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,7 mln zł zysku w porównywalnym okresie poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku niemal dwukrotnie osiągając 13,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 112,1 mln zł i były o prawie 9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rentowność EBITDA wzrosła do 11,8 proc. w porównaniu do 6,5 proc. zanotowanych w I kwartale 2023 roku.

Cele finansowe na 2024 rok bez zmian

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group podkreśla, że szczególnie duże wzrosty zanotowano na rynku niemieckim, gdzie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego obrót został potrojony. - Naszą siłą jest konsekwencja i koncentracja na realizacji zamierzonych celów. Silne brandy to pierwszy krok. Kolejny to rozwój geograficzny – tu przykładem jest wejście na nowe azjatyckie rynki: Tajwan oraz Malezja i Singapur. W końcu trudny proces połączenia spółek już dziś przynosi korzyści organizacyjne, a w najbliższym czasie jeszcze silniej wpłynie na efektywność kosztową procesów wewnętrznych. Krok po kroku realizujemy naszą strategię, co jak widać przynosi zamierzone efekt - komentuje prezeska Magdalena Miele, prezeska Dr. Miele Cosmed Group. Jednocześnie podtrzymała cele finansowe na 2024 rok. Prognoza zarządu zakłada zwiększenie przychodów ze sprzedaży do 539 mln zł z 444 mln zł osiągniętych w poprzednim roku i wynik EBITDA na poziomie 60 mln zł, wobec 45 mln zł w 2023 roku.

W okresie ostatnich 12 miesięcy kurs akcji Dr. Miele Cosmed Group zwyżkował o ponad 63 proc., będąc beneficjentem korzystnej koniunktury panującej na krajowym rynku akcji. Kapitalizacja giełdowa spółki wynosi aktualnie 286 mln zł.