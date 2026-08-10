Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach przyniosła podtrzymanie relatywnie dobrych nastrojów. Inwestorzy pozostają pod wpływem piątkowych danych z rynku pracy USA, które skorygowały oczekiwania wobec polityki Fed (spadek prawdopodobieństwa obniżki we wrześniu do ok. 44% wedle rynku terminowego). Ponadto statystycznie kończący się sezon wynikowy na Wall Street również przyniósł solidne liczby, chociaż inwestorzy skupiali się raczej na perspektywach i CAPEXach w sektorze AI. Czynnikiem niepewności pozostaje geopolityka, gdzie dzisiejszy wzrosty cen ropy WTI powyżej 80 USD tłumaczony jest domniemanym impasem w negocjacjach USA-Iran.

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Lokalnie, w ramach WIG20, ponad 4% podbicia zanotowały akcje Budimexu oraz 3,45% Dino Polska. Ponad 1% przecenę zanotowały walory PGE. Na szerokim rynku uwagę zwraca blisko 6% spadek notowań Lubawy (wyniki jednostkowe) oraz blisko 9% podbicie walorów Mirbudu (najpewniej niedawna transakcja sprzedaży pakietu Torpolu).

Z rynkowego punktu widzenia WIG20 pozostaje blisko ATH sygnalizując iż inicjatywa pozostaje po stronie popytowej. Dynamika zwyżek na rynkach bazowych nieco osłabła stąd również na krajowym parkiecie widoczne jest lekkie zawahanie po przekroczeniu 4000 pkt.

Konrad Ryczko Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Analiz Rynkowych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.