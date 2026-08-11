Stalprofil odbudowuje marże. Pomogły nowe regulacje

Stalprofil ma za sobą kolejny udany kwartał, w którym odnotował znaczącą poprawę rentowności biznesu. Jej tempo pozytywnie zaskoczyło rynek. Lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne dystrybutora zachęciły inwestorów do zakupów jego akcji, które podczas poniedziałkowej sesji zwyżkowały nawet o blisko 7 proc., będąc bardzo blisko pokonania majowego szczytu.

Rentowność spółki poprawiły wyższe ceny stali, będące w dużej mierze efektem wprowadzenia unijnych regulacji mających na celu ochronę rynku i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej unijnych firm. Rynek stali już skorzystał na nowych regulacjach. – Istotny wpływ na poprawę wyników spółki w drugim kwartale 2026 r. miały utrzymujące się na rynku wyższe od ubiegłorocznych ceny na wyroby hutnicze, co poprzez efekt FIFO skutkowało wzrostem rentowności w handlu stalą. Wzrost rynkowych cen stali był związany z nowymi regulacjami unijnymi wprowadzanymi w celu ograniczenia importu taniej stali na teren UE (CBAM i Safeguard) – wyjaśnia zarząd Stalprofilu. Od 2026 r. zaczął obowiązywać mechanizm CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) wprowadzający tzw. graniczną opłatę węglową, którą zostali objęci importerzy stali. To dało europejskim producentom stali przestrzeń do podwyżek cen produktów. Z kolei od lipca 2026 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje mające na celu wzmocnienie ochrony unijnego rynku przed napływem tańszej stali (Safeguard) w postaci niższych bezcłowych kontyngentów oraz wyższych ceł dla importu przekraczającego limity.