Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 11.08.2026
Dane gospodarcze z USA; wyniki kwartalne Arctic Paper. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
11.08.2026 22:21
Publikacja:
11.08.2026 03:00
Foto: Parkiet
Kraj
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ARCTIC PAPER – wyniki za I półrocze
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WOODPECKER.CO – NWZA w sprawie zakończenia programu motywacyjnego
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LESS – wprowadzenie do obrotu giełdowego 18 445 000 akcji serii O, 12 500 000 serii P i 50 000 000 serii S
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PROGUNS GROUP – pierwsze notowanie na NewConnect 4 519 167 akcji serii G, 2 000 000 serii W1, 2 000 000 serii W2 i 1 760 000 serii W3
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ECHO – pierwsze notowanie na Catalyst 10 000 obligacji serii 8l/2026 o wartości nominalnej 10 000 zł każda
Świat
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USA – sprzedaż domów na rynku wtórnym w lipcu