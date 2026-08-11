Kraj

  • ARCTIC PAPER – wyniki za I półrocze
  • WOODPECKER.CO – NWZA w sprawie zakończenia programu motywacyjnego
  • LESS – wprowadzenie do obrotu giełdowego 18 445 000 akcji serii O, 12 500 000 serii P i 50 000 000 serii S
  • PROGUNS GROUP – pierwsze notowanie na NewConnect 4 519 167 akcji serii G, 2 000 000 serii W1, 2 000 000 serii W2 i 1 760 000 serii W3
  • ECHO – pierwsze notowanie na Catalyst 10 000 obligacji serii 8l/2026 o wartości nominalnej 10 000 zł każda

Świat

  • USA – sprzedaż domów na rynku wtórnym w lipcu