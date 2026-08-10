„Zarząd Enea S.A. informuje, iż 10 sierpnia 2026 roku otrzymał informację w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Ministrów na podział spółki” – poinformowano w komunikacie giełdowym.

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Wyrażenie zgody przez rząd było jednym z warunków przeprowadzenia podziału. Obrady walnego zgromadzenia zostaną wznowione 20 sierpnia. Porządek obrad przewiduje podjęcie decyzji w sprawie wydzielenia działalności sprzedażowej do spółki zależnej Enea Power & Gas Trading i zmiany jej nazwy na Enea Sprzedaż.

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Zgodnie z uzasadnieniem projektu uchwały, w konsekwencji Enea stanie się klasyczną spółką holdingową, która nie będzie prowadzić bezpośrednio działalności operacyjnej. Wszystkie obszary działalności grupy kapitałowej – obrót, dystrybucja, wytwarzanie, wydobycie oraz pozostała działalność wspierająca – będą realizowane na poziomie spółek zależnych. Przeniesienie obrotu energią elektryczną i paliwami gazowymi do spółki Enea Power & Gas Trading ma też pozwolić na zwiększenie efektywności operacyjnej tego obszaru, m.in. dzięki większej elastyczności, decyzyjności oraz transparentności finansowej.

Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Enei. Spółka przeniesie część majątku na Enea Power & Gas Trading w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Plan połączenia spółki uzgodniono we wrześniu 2025 r.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.