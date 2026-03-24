Wreszcie zachodnie gospodarki są dziś bardziej efektywne energetycznie niż podczas kryzysów w latach 70. XX wieku i posiadają większy udział energii odnawialnej w miksie.

Natomiast podczas gdy Zachód odczuwa głównie wzrosty cen paliw (Brent powyżej 100-120 USD), kraje globalnego Południa i Azji (Indie, Wietnam, Pakistan) zmagają się z fizycznymi brakami surowców, racjonowaniem energii i drastycznymi kosztami nawozów.

Goldman Sachs podniósł prognozy cen ropy naftowej na 2026 rok

Analitycy podnieśli prognozy z powodu przedłużających się zakłóceń w przepływie ropy przez Cieśninę Ormuz, które firma określiła jako największy w historii szok podażowy na globalnym rynku ropy naftowej. Oczekuje, że średnia cena ropy Brent w 2026 roku wyniesie 85 USD za baryłkę, w porównaniu z wcześniejszą prognozą na poziomie 77 USD, poinformowali analitycy. Całoroczna prognoza dla ropy WTI została podniesiona z 72 USD do 79 USD.

Rewizje opierały się częściowo na założeniu, że przepływy przez Cieśninę Ormuz utrzymają się na poziomie zaledwie 5 proc. normalnego poziomu przez sześć tygodni, po czym nastąpi miesięczna odbudowa, jak podano w nocie z 22 marca. Z czasem może to doprowadzić do skumulowanych strat w wysokości nieco ponad 800 milionów baryłek, oszacował bank.

Powtarzając ocenę Goldman Sachs dotyczącą powagi wyzwania, przed jakim stoją globalne rynki energii, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Canberze w Australii, że skutki obecnych zakłóceń są porównywalne z dwoma poważnymi kryzysami naftowymi w latach 70. XX wieku oraz kryzysem gazowym z 2022 roku, który nastąpił po inwazji Rosji na Ukrainę – „wszystkimi razem wziętymi”.