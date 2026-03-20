Inflacja w USA gwałtownie wzrośnie w 2026 roku, napędzana wyższymi cenami ropy naftowej
Inflacja w USA gwałtownie wzrośnie w 2026 roku, napędzana wyższymi cenami ropy naftowej, a wskaźnik CPI prawdopodobnie przekroczy 3 proc. – twierdzi firma analityczna Pantheon Macroeconomics. Chociaż przewiduje potencjalny 6-proc. wzrost wskaźnika CPI w przypadku kryzysu naftowego, uważa, że siły dezinflacyjne ostatecznie się umocnią, doprowadzając inflację do celu Fed na poziomie 2 proc. do 2027 roku.
Jednak według Pantheon Macroeconomics, jeśli ceny ropy osiągną 150 dolarów za baryłkę i pozostaną wysokie przez trzy miesiące, inflacja wzrośnie do 6 proc., najwyższego poziomu od początku 2023 roku. Nawet jeśli cena będzie niższa i wyniesie przez trzy miesiące 125 dolarów, inflacja skoczy do 5 proc., prawie dwukrotnie przekraczając obecny poziom. Przed wojną z Iranem scenariusz bazowy zakładał stopniowy spadek inflacji do ok. 2 proc. do połowy 2026 roku.
W połowie marca prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest oceniane przez głównych analityków na poziomie o...
Pantheon zauważa, że gwałtowny wzrost cen ropy wywiera presję na inflację bazową i inflację ogólną na początku 2026 roku. Uważa jednak, że przedsiębiorstwa mogą nie przerzucić wszystkich kosztów na inflację, a presja inflacyjna będzie tymczasowa.
Według ekonomistów, uczestnicy rynku są zbyt pesymistyczni, przeceniając trwałość presji cenowej, i prognozują, że wskaźnik CPI bazowy/ogólny zakończy rok na poziomie 2 proc.
Jeśli ceny ropy osiągną 150 dolarów, Fed prawdopodobnie poczeka do wiosny 2027 r. z wprowadzeniem luzowania polityki pieniężnej o 75 pb.
Według prognoz Pantheon Macroeconomics, tej wiosny bazowa inflacja konsumencka prawdopodobnie będzie rosła, podobnie jak inflacja ogólna, z powodu szoku naftowego.
Po tym okresie jednak ścieżka bazowego wskaźnika CPI będzie spadać, spadając poniżej celu Rezerwy Federalnej na poziomie 2 proc., twierdzą ekonomiści.
Wpływ gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na inflację bazową CPI jest mniej pewny niż wpływ ogólny, „biorąc pod uwagę, że firmy mogą zdecydować, czy przerzucić wyższe koszty na klientów” – powiedział Samuel Tombs, główny ekonomista Pantheon Macroeconomics ds. USA. – Na razie zakładamy, że firmy zmienią ceny, aby zrekompensować spadek cen ropy, ale mogą złagodzić szok, jeśli uznają go za przejściowy, lub ewentualnie podniosą ceny, a następnie utrzymają je, pomimo spodziewanego spadku cen ropy w dalszej części roku.
Amerykański bank centralny utrzymał główną stopę procentową w przedziale 3,50-3,75 proc. Taka decyzja była zgodna z prognozami analityków.
Według danych Biura Statystyki Pracy wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w ujęciu sezonowym o 0,3 proc. w skali miesiąca, co oznacza, że 12-miesięczna stopa inflacji wyniosła 2,4 proc.
– Inflacja CPI w lutym była zgodna z oczekiwaniami, ale to cisza przed burzą, która pojawi się z powodu rosnących cen benzyny w marcu – powiedział Sonu Varghese, główny strateg makroekonomiczny Carson Group. – Mimo to raport pokazuje, że Fed ma problem z inflacją, nawet pomijając szok energetyczny. Wpływ ceł nadal wpływa na inflację cen dóbr bazowych, podczas gdy inflacja usług poza cenami nieruchomości pozostaje wysoka.
Dane pochodzą sprzed niedawnego wzrostu cen ropy naftowej związanego z wojną z Iranem, co oznacza, że wszelkie skutki wyższych kosztów energii prawdopodobnie ujawnią się w nadchodzących miesiącach.
Atak USA i Izraela na Iran radykalnie zmienił perspektywy, przynajmniej w krótkim okresie. Ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły w związku z obawami o zakłócenia w dostawach na Bliskim Wschodzie.
Wyższe ceny ropy mogą skomplikować prognozy inflacji w nadchodzących miesiącach, ponieważ wzrosty cen benzyny i innych produktów energetycznych często przekładają się na transport, żeglugę i szeroką gamę dóbr konsumpcyjnych. Utrzymujące się wzrosty cen ropy naftowej mogą szybko znaleźć odzwierciedlenie w odczytach inflacji, nawet jeśli presja cenowa pozostanie stabilna.
Ekonomiści jednak generalnie postrzegają takie ruchy jako tymczasowe i prawdopodobnie ustaną po uspokojeniu sytuacji w Iranie.
Według narzędzia FedWatch firmy CME Group, inwestorzy spodziewają się kolejnej obniżki stóp Fed we wrześniu i dają około 43 proc. szans na drugą obniżkę przed końcem roku.
