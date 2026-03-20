Inflacja w USA gwałtownie wzrośnie w 2026 roku, napędzana wyższymi cenami ropy naftowej, a wskaźnik CPI prawdopodobnie przekroczy 3 proc. – twierdzi firma analityczna Pantheon Macroeconomics. Chociaż przewiduje potencjalny 6-proc. wzrost wskaźnika CPI w przypadku kryzysu naftowego, uważa, że siły dezinflacyjne ostatecznie się umocnią, doprowadzając inflację do celu Fed na poziomie 2 proc. do 2027 roku.

Jednak według Pantheon Macroeconomics, jeśli ceny ropy osiągną 150 dolarów za baryłkę i pozostaną wysokie przez trzy miesiące, inflacja wzrośnie do 6 proc., najwyższego poziomu od początku 2023 roku. Nawet jeśli cena będzie niższa i wyniesie przez trzy miesiące 125 dolarów, inflacja skoczy do 5 proc., prawie dwukrotnie przekraczając obecny poziom. Przed wojną z Iranem scenariusz bazowy zakładał stopniowy spadek inflacji do ok. 2 proc. do połowy 2026 roku.

Czytaj więcej Wykres Dnia Rośnie ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych W połowie marca prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest oceniane przez głównych analityków na poziomie o...

Kluczowe prognozy inflacji w 2026 roku

Pantheon zauważa, że gwałtowny wzrost cen ropy wywiera presję na inflację bazową i inflację ogólną na początku 2026 roku. Uważa jednak, że przedsiębiorstwa mogą nie przerzucić wszystkich kosztów na inflację, a presja inflacyjna będzie tymczasowa.