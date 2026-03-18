Perspektywy dla gospodarki USA będą się pogarszać, dopóki Cieśnina Ormuz pozostanie skutecznie zamknięta dla ruchu tankowców, mimo że Stany Zjednoczone wydobywają obecnie mniej więcej tyle samo ropy naftowej i gazu ziemnego, ile zużywają. Tak twierdzi Mark Zandi, główny ekonomista Moody’s, który uważa, że jeśli nic się nie zmieni w ciągu kilku tygodni, recesja może stać się nieunikniona.
Jeszcze przed wybuchem konfliktu w Iranie, wskaźniki wyprzedzające Moody’s oparte na uczeniu maszynowym wskazywały na 49-proc. prawdopodobieństwo rozpoczęcia recesji w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Teraz Zandi spodziewa się, że model wykaże prawdopodobieństwo na poziomie 50 proc. lub wyższym, gdy pojawi się kolejny odczyt.
Słabe dane dotyczące zatrudnienia w dużej mierze przyczyniły się do pogorszenia perspektyw gospodarczych USA, choć Zandi zauważył, że wiele innych wskaźników ekonomicznych spadło w ostatnich miesiącach. Według oficjalnych danych, najnowsze dane dotyczące PKB za czwarty kwartał wykazały wzrost na poziomie zaledwie 0,7 proc. w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2025 2025 roku.
– Recesja ponownie stanowi poważne zagrożenie – powiedział Zandi.
Wojna z Iranem tylko pogłębiła te problemy, grożąc uderzeniem w i tak już znużonych cenami amerykańskich konsumentów kolejną falą inflacji.
Inni ekonomiści byli mniej skłonni do podwyższania swoich oficjalnych prognoz dotyczących recesji, zauważył Zandi. Kilka banków inwestycyjnych utrzymywało prawdopodobieństwo recesji na poziomie od 30 proc. do 40 proc. Zespół Yardeni Research niedawno podniósł swoją prognozę załamania rynku w tym roku do 35 proc., z poprzednich 20 proc.
· Goldman Sachs: Podniósł prawdopodobieństwo recesji do 25 proc. (z wcześniejszych 20 proc.) po słabym raporcie o zatrudnieniu za luty i wzroście cen ropy.
· J.P. Morgan: W swoich scenariuszach na 2026 rok zakłada 35 proc. szans na recesję w USA i ujęciu globalnym.
· Nowojorski Fed: Model oparty na spreadzie rentowności obligacji (dane z lutego 2026) przewiduje niższe ryzyko na poziomie 18,7 proc. do stycznia 2027 roku.
· Rynki prognostyczne: Platformy takie jak Polymarket i Kalshi szacują szanse na recesję w 2026 roku na około 29–32 proc.
Jednak inwestorzy mają wiele powodów do niepokoju. Każda recesja od II wojny światowej – z wyjątkiem krótkiej recesji związanej z pandemią COVID-19 – była poprzedzona wzrostem cen ropy naftowej, zauważył Zandi.
Nie oznacza to jednak, że każdy gwałtowny wzrost cen ropy naftowej prowadzi do recesji. Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku przyczyniła się do wzrostu inflacji, który był najgorszą falą od dziesięcioleci. Jednak w tamtym czasie Stany Zjednoczone przeżywały boom gospodarczy po pandemii, napędzany bodźcami, co zapewniło gospodarce znaczną ochronę przed szokiem związanym z wyższymi kosztami kredytów, gdy Rezerwa Federalna szybko podniosła stopy procentowe.
Ostatnio jednak gospodarka USA wykazywała oznaki napięcia, zanim 28 lutego USA i Izrael zaatakowały Iran, co spowodowało gwałtowny wzrost cen ropy.
– Wielu było przekonanych, że recesja jest nieuchronna w następstwie zacieśnienia polityki pieniężnej przez Fed kilka lat temu, otwarcie o tym mówili, ale się mylili. Jeśli jednak ceny ropy naftowej pozostaną wysokie przez znacznie dłuższy czas (tygodnie, a nie miesiące), recesji trudno będzie uniknąć – twierdzi Zandi.
Stany Zjednoczone produkują obecnie mniej więcej tyle samo ropy naftowej i gazu ziemnego, ile zużywają, co pomogło złagodzić szkody wynikające z wyższych cen energii na świecie. Jednak konsumenci nadal zostaną „mocno i szybko” dotknięci nagłym wzrostem tych cen, zauważa Zandi.
· Ceny energii: Konflikt z Iranem doprowadził do wzrostu cen ropy Brent powyżej 100 USD za baryłkę. Historycznie gwałtowne skoki cen energii często poprzedzały recesje w USA.
· Rynek pracy: W lutym 2026 r. gospodarka straciła 92 000 miejsc pracy, a stopa bezrobocia wzrosła do 4,44 proc.
· Polityka handlowa i fiskalna: Wpływ ceł (tariffs) na inflację oraz wygasanie stymulacji z ustawy „One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA) tworzą presję na spowolnienie wzrostu PKB w drugiej połowie 2026 roku.
· Stagflacja: Eksperci, w tym noblista Joseph Stiglitz, ostrzegają przed ryzykiem „stagflacji lite” – połączenia niskiego wzrostu gospodarczego z uporczywie wysoką inflacją (powyżej celu Fed wynoszącego 2 proc.).
Mimo tych ryzyk, wiele instytucji (w tym Vanguard i Goldman Sachs) nadal spodziewa się, że gospodarka USA zdoła uniknąć pełnej recesji dzięki inwestycjom w AI i odporności wydatków konsumenckich.
