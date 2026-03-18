Reklama Reklama

Perspektywy dla gospodarki USA będą się pogarszać, dopóki Cieśnina Ormuz pozostanie skutecznie zamknięta dla ruchu tankowców, mimo że Stany Zjednoczone wydobywają obecnie mniej więcej tyle samo ropy naftowej i gazu ziemnego, ile zużywają. Tak twierdzi Mark Zandi, główny ekonomista Moody’s, który uważa, że ​​jeśli nic się nie zmieni w ciągu kilku tygodni, recesja może stać się nieunikniona.

Jeszcze przed wybuchem konfliktu w Iranie, wskaźniki wyprzedzające Moody’s oparte na uczeniu maszynowym wskazywały na 49-proc. prawdopodobieństwo rozpoczęcia recesji w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Teraz Zandi spodziewa się, że model wykaże prawdopodobieństwo na poziomie 50 proc. lub wyższym, gdy pojawi się kolejny odczyt.

Prognozy dla USA uległy w ostatnim czasie pogorszeniu

Słabe dane dotyczące zatrudnienia w dużej mierze przyczyniły się do pogorszenia perspektyw gospodarczych USA, choć Zandi zauważył, że wiele innych wskaźników ekonomicznych spadło w ostatnich miesiącach. Według oficjalnych danych, najnowsze dane dotyczące PKB za czwarty kwartał wykazały wzrost na poziomie zaledwie 0,7 proc. w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2025 2025 roku.