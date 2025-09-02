Ta zmiana już zniekształca krzywe dochodowości. Niemiecka krzywa 10/30-letnia wystromiła się o 50 punktów bazowych od czasu ogłoszenia reformy, a dalsze jej wystromienie jest oczekiwane w miarę wycofywania się pozycji zabezpieczających. Długi koniec rynku, szczególnie w przypadku holenderskich obligacji rządowych, stoi w obliczu presji płynności w związku ze spadkiem popytu. Stawki swapów w segmencie 30+ lat również znajdują się pod presją wzrostową, a analitycy ostrzegają przed „pogłębieniem się krzywej swapów w euro”, ponieważ fundusze emerytalne wycofują się z długoterminowych zabezpieczeń.

Strategiczne możliwości w obszarze alternatywnych instrumentów finansowych

Reforma emerytalna to nie tylko ból głowy dla rynków obligacji – to katalizator innowacji w alokacji aktywów. Dzięki obniżonemu ryzyku związanemu z duracją, fundusze realokują kapitał w kierunku aktywów o wyższej stopie zwrotu i zabezpieczonych przed inflacją. Rynki prywatne, aktywa realne i obligacje indeksowane inflacją stają się głównymi beneficjentami.

Holenderskie fundusze emerytalne zwiększają alokacje w dług prywatny, infrastrukturę i nieruchomości. Aktywa te oferują płynniejsze zyski i lepszą ochronę przed inflacją niż obligacje rządowe. Na przykład, zarządzający funduszami powierniczymi, tacy jak MN i Bouwinvest, dokonali długoterminowych inwestycji w notowane nieruchomości i REIT-y, sygnalizując szersze przesunięcie w kierunku zdywersyfikowanych aktywów realnych.

Ponieważ model DC zmniejsza potrzebę długoterminowych zabezpieczeń, fundusze priorytetowo traktują papiery wartościowe indeksowane inflacją, aby zachować siłę nabywczą. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w regionie DACH, gdzie inwestorzy ostrożnie rebalansują portfele, włączając do nich aktywa bardziej wrażliwe na inflację.

Dzięki nowemu systemowi kładącemu nacisk na zwroty z inwestycji, akcje i obligacje korporacyjne zyskują na popularności. Fundusze holenderskie historycznie faworyzowały akcje amerykańskie ze względu na dywersyfikację, a trend ten prawdopodobnie przyspieszy, ponieważ dążą do wyższych stóp zwrotu.

Deficyt płynności europejskich rynków obligacji

Wpływ reformy emerytalnej wykracza poza Holandię. Europejskie rynki obligacji, od dawna uzależnione od holenderskiego popytu na obligacje o ultradługim okresie zapadalności, borykają się obecnie ze strukturalnym deficytem płynności. Może to spowodować wzrost kosztów pożyczek dla rządów i zmusić inwestorów do skrócenia ekspozycji na durację. Na przykład BlackRock zaleca funduszom emerytalnym zmniejszenie alokacji obligacji rządowych w portfelach LDI (Liability-Driven Investment - inwestycje oparte na zobowiązaniach) z 40 proc. do 10–30 proc., uwalniając kapitał na alternatywne inwestycje.