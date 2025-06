Gorąca sytuacja na Bliskim Wschodzie. Obawy o eksport ropy

I zyskuje oczywiście Rosja eksportująca i ropę i złoto.

Cierpi transport lotniczy

Wydłużyły się podróże z Europy na wschód, bo samoloty omijają strefę konfliktu. Zamknięta jest nie tylko przestrzeń powietrzna nad Izraelem i Iranem, ale okresowo również nad Libanem, Syrią, Irakiem i Jordanią, co powoduje, że przewoźnicy mają dwie drogi do wyboru – północną przez Turcję i Azerbejdżan oraz południową przez Egipt i Arabię Saudyjską. Zresztą większość połączeń regionalnych na Bliskim Wschodzie (ale także np. rejsy do Kazachstanu, Kirgistanu i Gruzji) jest odwołanych, a „wielka trójka” linii arabskich – Emirates, Etihad i Qatar Airways masowo odwołuje połączenia. Linie informują o opóźnieniach i ostrzegają, że nie przyjmą w żadnym porcie pasażerów podróżujących do Izraela, Iranu i Jordanii oraz Libanu. Qatar Airways przestały latać także do Syrii.

Sytuacja jest tym bardziej niepewna, że w każdej chwili w konflikt mogą się włączyć terroryści Huti z Jemenu, którzy już wcześniej atakowali Izrael wspierając Iran. Ich rakiety sięgały nawet okolic lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie.

Wobec tak niestabilnej sytuacji geopolitycznej rynki pozostają w stanie wysokiej niepewności, a inwestorzy z uwagą śledzą każdy nowy rozwój wydarzeń w regionie.