Rośnie udział kredytów z oprocentowaniem ponad 6 proc.

Obejmują one kredyty hipoteczne o zmiennej stopie procentowej, których stopy procentowe są dostosowywane na podstawie krótkoterminowej stopy procentowej odniesienia, takiej jak sześciomiesięczny SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Przed SOFR istniał LIBOR. ARM (adjustable-rate mortgages)może być wyceniany na 6-miesięczny SOFR plus spread 2 lub 3 punktów procentowych. W latach ZIRP, (zero interest-rate policy) gdy sześciomiesięczny SOFR/LIBOR był bliski 0 proc., ARM miały bardzo niskie stopy procentowe.

Ale ci właściciele domów doświadczyli szoku płatniczego, gdy Fed zaczął podnosić stopy w 2022 roku, a w lipcu 2023 roku SOFR przekroczył 5 proc., plus 2 lub punkty procentowe dla AMR wynoszących 7 proc. lub 8 proc., w górę z 2 proc. To spowodowało ogromny szok płatniczy. Na szczęście niewielu właścicieli domów miało ARM.

Odwrotnie, udział kredytów hipotecznych ze oprocentowaniem powyżej 6 proc. wzrósł o 18,0 proc. na koniec IV kw. 2024 r., osiągając najwyższy poziom od II kw. 2016 r., z 7,3 proc. w najniższym punkcie II kw. 2022 r. Odzwierciedla to kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości i kredyty refinansowe ze stawkami wynoszącymi 6 proc. lub więcej.

– Fakt, że udział ten wzrósł ponad dwukrotnie z 7,3 proc. do 18 proc. w ciągu nieco ponad dwóch lat, pokazuje, że „zamrożenie” kończy się, gdy życie się zmienia: zmiana pracy wymagająca przeprowadzki, potrzeba większego lub mniejszego domu, chęć przeprowadzki bliżej dzieci. Śmierć, rozwód, małżeństwo, klęska żywiołowa… to wszystko powody, dla których 3-proc. kredyty hipoteczne muszą zostać spłacone. Inni właściciele domów decydują się sprzedać dom, aby „zamrozić” swoje ogromne zyski, spłacić kredyt hipoteczny i odejść z górą gotówki do zainwestowania, płacąc czynsz zamiast kosztów posiadania domu – stwierdza Wolf Richter.

Według historycznych miar ten udział wynoszący 18,0 proc. jest nadal bardzo niski, ponieważ 30-letnie kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem zwykle znacznie przekraczały 6 proc. w dekadach poprzedzających 2004 r.

Średnia 30-letnia stała stopa procentowa kredytu hipotecznego przekracza 6 proc. od września 2022 r., zgodnie z danymi Freddie Mac.