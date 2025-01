Przed nami dzień CPI

Obawy względem wpływu wyższych ceł proponowanych przez Donalda Trumpa na presję cenową to czynnik, który steruje obecnie rynkami finansowymi, dlatego wszelkie informacje dotyczące tej tematyki przykuwają szczególną uwagę. Dzisiejsza sesja to jednak nie tylko dane z USA, ale również raporty inflacyjne z wielu innych gospodarek świata.

Przedsmakiem całego dnia są dane z Wielkiej Brytanii, który wskazały na słabnącą presję cenową w tym kraju. Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii wzrosły o 2,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, w porównaniu z szacunkami ekonomistów na poziomie 2,6%. Inflacja w usługach, uważnie obserwowana przez bankierów Banku Anglii, spadła do 4,4% z 5% w poprzednim miesiącu. Zaskoczeniem były również dane bazowe, które wypadły na poziomie 3.2% r/r względem oczekiwanego odczytu na poziomie 3.4%. Nieoczekiwany spadek inflacji w grudniu łagodzi obawy i potencjalnie otwiera drzwi do dalszych obniżek stóp procentowych Banku Anglii. Szansa na taki scenariusz wzrosła do 70% po odczycie dzisiejszych danych, jeśli chodzi o najbliższą decyzję w lutym.

Tematem przewodnim będzie jednak raport w USA. W tym wypadku rynek spodziewa się, że presja inflacyjna pozostania podwyższona, a główny odczyt wskaże na wzrost cen w ujęciu rocznym o 2.9% względem ostatniego odczytu na poziomie 2.7%. Inflacja bazowa ma w tym samym czasie utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu cen na poziomie 3.3% r/r. Pamiętajmy, że temat inflacji to jeden z głównych czynników sterujących obecnie rynkiem, a w tej sprawie dodatkowym elementem niepewnym są zapowiedzi Donalda Trumpa względem nagłego podwyższenia ceł handlowych. Raport z USA poznamy dzisiaj o 14:30.

Nasz rodzimy rynek nie pozostaje w tyle, ponieważ i tutaj poznamy najnowsze dane CPI za styczeń, które przykuwają uwagę względem zachowawczego stanowiska Rady Polityki Pieniężnej względem obniżek stóp procentowych. Konsensus analityków zakłada, że presja cenowa w Polsce wzrośnie do 4.8% r/r względem ostatniego odczytu na poziomie 4.7% r/r. W ujęciu miesięcznym mamy jednak obserwować spadek dynamiki wzrostu CPI do 0.2% m/m względem 0.5% m/m ostatnio.

Na samym rynku najlepiej radzi sobie obecnie jen japoński, który umocnił się po tym, jak prezes BOJ Ueda zasygnalizował możliwość podwyżek stóp procentowych na przyszłotygodniowym posiedzeniu, powołując się na pozytywne prognozy wzrostu płac.