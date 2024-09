Sytuacja na rynkach 27 września - wyraźne umocnienie jena

Shigeru Ishiba jest byłym ministrem obrony i co najważniejsze... zwolennikiem dalszych podwyżek stóp procentowych przez Bank Japonii. Jen jest jednak dzisiaj outsiderem, gdyż zdecydowana większość walut traci wobec dolara. Amerykańska waluta odbija, chociaż oczekiwania, co do 50 punktowej obniżki stóp przez FED są nadal wysokie. Wygląda na to, że to inny temat zaprzątnie uwagę rynków. Niemniej nie będzie to raczej sytuacja na Bliskim Wschodzie - wprawdzie porozumienie dotyczące 21-dniowego zawieszenia broni pomiędzy Izraelem, a Hezbollahem dotyczące działań w Libanie, nie zostało jeszcze zawarte, to jednak może być to kwestia najbliższych dni ze względu na dużą presję państw zachodnich. Niewykluczone, zatem, że dolar odbija, gdyż rynki uznały, że warto zastanowić się też nad tym, czy inne banki centralne mogłyby przyspieszyć tempo obniżek stóp.

Reklama

Dzisiaj rano rynek dostał wstępne dane dotyczące wrześniowej inflacji konsumenckiej w Hiszpanii i Francji, która wypadła mocno poniżej oczekiwań. Szanse na cięcie stóp o 25 punktów baz. przez ECB na posiedzeniu 17 października skoczyły do 94 proc. Wydaje się jednak, że za chwilę rynek zacznie brać pod uwagę możliwość aż 50 punktowej obniżki, co mogłoby już wyraźniej ważyć na notowaniach euro. Dzisiaj EURUSD cofa się w okolice 1,1130 po tym jak w ostatnich dniach w zasadzie potwierdził znaczenie strefy oporu przy 1,1180-1,1200.

Nadal napływają pozytywne informacje z Chin. Tamtejsze władze realizują wcześniejsze zapowiedzi dotyczące cięcia stóp procentowych, oraz stopy rezerw obowiązkowych dla banków (RRR). Po wczorajszej informacji o planach dokapitalizowania banków kwotą aż 1 bln juanów, dzisiaj przedstawione zostały kolejne plany - tym razem emisji obligacji na kwotę o równowartości aż 284 mld USD. Sumarycznie skala działań Chińczyków jest porównywalna z tym, co było podczas pandemii i pozwoliła na mocne odbicie chińskich aktywów w tym tygodniu.

Dzisiaj w kalendarzu mamy jeszcze wskaźniki koniunktury Komisji Europejskiej (godz. 11:00), które tym razem mogą być bardziej śledzone ze względu na ostatnie fatalne dane PMI. Poza tym o godz. 14:30 dostaniemy dane dotyczące wydatków i dochodów konsumentów w USA, oraz inflacji PCE Core, a godz. 16:00 wyliczenia Uniwersytetu Michigan odnośnie nastrojów konsumenckich.

EURUSD - kiedy mocniejsze zejście w dół?