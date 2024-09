Obniżka Fed wspiera PLN

Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,2662 PLN za euro, 3,8364 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,5189 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,0673 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 5,306% w przypadku obligacji 10-letnich.

Wydarzeniem ostatnich godzin, choć realnie nawet kwartału, była decyzja Fed o obniżce stóp aż o 50pb. Rynek szacował prawdopodobieństwo takiego ruchu na ok. 65%. Pierwsza reakcja przyniosła skok zmienności na wycenie większości aktywów. Ostatecznie otrzymaliśmy nowe ATH na indeksach amerykańskich, nieznaczne podbicie rentowności długu i sumarycznie neutralny bilans eurodolara. Poza mocniejszą obniżką Fed zaznaczył iż nie determinuje ona tempa dalszych cięć, a Powell nie widzi niczego com by wskazywało na scenariusz recesyjny w gospodarce USA. Otrzymaliśmy wiec decyzje i stanowisko wspierające stronę popytową – reakcja pozostaje jednak relatywnie wytłumiona, częściowo z uwagi na wcześniejsze zdyskontowanie takiego scenariusza.

W trakcie dzisiejszej sesji otrzymamy dane makro z gospodarki polskiej dotyczące PPI za sierpień, produkcji przemysłowej (oczek. -0,4% r/r) oraz wskazań z rynku pracy. Ponadto decyzje o stopach podejmą BoE, CBRT i Norges Bank.

Z rynkowego punktu widzenia obniżka Fed wspiera nastroje wokół walut EM i w szczególności wokół PLN. Pogłębia się dyferencjał stóp procentowych na linii USD-PLN, premiując posiadanie złotego. W praktyce jednak PLN od kilku miesięcy pozostaje w stanie obniżonej zmienności.

Konrad Ryczko