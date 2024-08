Polska waluta jeszcze w końcu ubiegłego tygodnia wspięła się na swoje tegoroczne szczyty. Pomógł w tym globalny sentyment, który uległ poprawie po tym, jak dane makro z USA zmniejszyły prawdopodobieństwo recesji w USA - teraz rynki powróciły do wyceny tzw. soft-landingu, który to miałby być wspierany obniżkami stóp przez FED (wycena cięcia we wrześniu spadła do -32 pkt. z ponad -50 pkt. dwa tygodnie temu).