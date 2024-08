Brak wiary w ożywienie?

Wiceszef BoJ Ushida wskazał wczoraj, że należy być rozważnym z dalszymi podwyżkami, w szczególności patrząc na niestabilność rynków finansowych. To uspokoiło rynki i obserwowaliśmy mocne odbicie na indeksach giełdowych. Początek sesji w USA był mocny i obserwowaliśmy nawet 2% wzrosty. Sytuacja ta jednak szybko się odwróciła. Departament Skarbu wystawił wczoraj papiery dłużne do sprzedaży o wartości 42 mld USD i oferta ta nie spotkała się ze zbyt dużym zainteresowaniem, co doprowadziło do tego, że średnia rentowność sprzedawanych papierów była wyższa, niż zakładano. Władze musiały konkurować z dużymi graczami z rynku. 17 dużych spółek uważanych za Blue-Chipy wystawiło papiery dłużne, często lepiej oprocentowane o wartości niemal 32 mld USD. Największym emitentem wspomnianych spółek była Meta z wartością długu na poziomie ok. 10 mld USD.

Dzisiaj o godzinie 14:30 poznamy dane, którym zwykle rynek nie przykłada dużej wagi. Będą to wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Niemniej jest to wskaźnik, który pokazuje czego oczekiwać po stopie bezrobocia w przyszłości. Jeśli liczba wniosków o zasiłki będzie dalej rosnąć, wtedy można oczekiwać dalszego wzrostu stopy bezrobocia, która po piątkowych danych NFP pozostaje na wysokim poziomie 4,3%. Często mówi się, że wzrost wniosków powyżej 300 tysięcy tygodniowo jest silnie recesyjnym sygnałem. Do tego poziomu jest jeszcze daleko, ale ostatnio wnioski wypadły na poziomie 249 tys. – najwyżej od połowy czerwca. Dzisiaj oczekuje się odczytu na poziomie 240 tys. Zmiana o 20/30 tys. w porównaniu do konsensusu, niezależnie od strony może wywołać spore ruchy na rynku. Jeśli wnioski wypadną wysoko – dolar może się umocnić, a indeksy powrócić do mocnych spadków w związku z obawą o recesję. Jeśli jednak wnioski spadną do poziomu 220-230 tys., będzie to oznaka, że ostatni raport NFP mógł być wypadkiem przy pracy, a gospodarka amerykańska jest silna i nie wymaga szybszego działania ze strony Fed. Teoretycznie zmniejszenie oczekiwań na obniżki w USA w tym momencie może działać antydolarowo.

Przed godziną 10:00 dolar na rynku jest słaby, ale złoty pozostaje stabilny. Traci dosyć wyraźnie jedynie do franka, który wraz z jenem jest dzisiaj bardzo mocny. Za dolara płacimy 3,9538 zł, za euro 4,3238 zł, za franka 4,6031 zł, za funta 5,0186 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB