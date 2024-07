Cisza przed burzą

Poznamy wiele kluczowych publikacji makroekonomicznych, trzy kluczowe banki centralne podejmą decyzję o wysokości stóp procentowych, a w USA najważniejsze spółki technologiczne będą publikować wyniki finansowe. Od tych wszystkich czynników będą zależeć nastroje rynkowe, choć oczywiście nie da się ukryć, że na świecie pod względem geopolitycznym dzieje się sporo. Czego spodziewać się na rynkach w najbliższych sesjach?

Reklama

Kluczowe pod względem rynku walutowego wydają się decyzje Rezerwy Federalnej oraz Banku Japonii. Ten drugi opublikuje decyzje jutro przed startem sesji europejskiej i na ten moment oczekiwania wskazują na duże prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych. Od dłuższego czasu obserwujemy wyraźne umocnienie jena, choć w tym tygodniu inwestorzy nabrali wątpliwości, czy faktycznie Bank Japonii jest gotowy do pełnego zwrotu w kursie polityki pieniężnej. Jeśli BoJ rozczaruje, jen może się osłabić, a obawy związane z wychodzeniem transakcji typu carry znacznie się osłabią.

Oprócz tego oczekuje się, że Fed zakomunikuje jutro wieczorem gotowość do obniżek. Dane z USA wypadają mieszanie w ostatnim czasie. Rynek pracy się osłabił, inflacja wypada nisko, ale z drugiej strony PKB pokazuje wciąż mocny przyrost, co teoretycznie może wskazywać na narastającą presję w przyszłości. Niemniej na ten moment relatywnie niskie ceny ropy naftowej powodują większą pewność co do utrzymania inflacji w ryzach.

Inwestorzy już dzisiaj poznają wiele odczytów makroekonomicznych. Poznamy szereg publikacji PKB i inflacji z krajów strefy euro. Po południu poznamy wskaźnik JOLTS wskazujący na ilość nowo otwartych miejsc pracy. Z kolei po sesji na Wall Street czeka nas publikacja jednej z największych spółek na świecie – Microsoftu. Uwaga rynku będzie skupiona na wynikach segmentu chmury oraz postęp prac związanych ze sztuczną inteligencją. Oprócz tego po sesji poznamy również wyniki spółki AMD – producenta procesorów. Przed sesją swoje wyniki zaprezentuje Pfizer.

Dzisiaj przed otwarciem europejskich rynków kasowych obserwujemy stabilizację na rynku walutowym. Za dolara płacimy 3,9679 zł, za euro 4,2940 zł, za funta 5,0995 zł, za franka 4,4715 zł.