Niewykluczone, że pojawi się jeszcze jakiś nowy temat, który da ku temu uzasadnienie. Być może też rynek dojdzie do wniosku, że oczekiwania wobec tak radykalnych cięć stóp procentowych przez FED w tym roku (siedem pełnych obniżek po 25 punktów baz. na każdym posiedzeniu począwszy od marca) są zwyczajnie przesadzone i rozpocznie się ich negowanie. Być może też argumentem za podbiciem dolara byłoby podbicie trybu risk-off na rynkach w obawie, co do scenariusza miękkiego lądowania w gospodarce - choć jest to na razie mało prawdopodobne. Dzisiaj po południu poznamy odczyty dotyczące indeksu NY Empire State (godz. 14:30), oraz inflacji CPI w Kanadzie (o tej samej porze).

Reklama

EURUSD - złamana ważna linia trendu wzrostowego

Trzymiesięczna linia trendu wzrostowego, która przebiega przy 1,09, została właśnie złamana. Nie jest to bynajmniej wynik tylko słabości euro (zwłaszcza, że indeks ZEW z Niemiec przewyższył w styczniu oczekiwania i wzrósł do 15,2 pkt.), a bardziej obserwowanego umocnienia się dolara na szerokim rynku. Kolejne ważne poziomy to 1,0865 i 1,0830.

Wykres dzienny EURUSD DM BOŚ

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ