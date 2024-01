DM BOŚ: Sytuacja na rynkach 5 stycznia - Payrolls testem siły dolara

Wczorajszy raport ADP stanowił wsparcie dla amerykańskiego dolara, jednak jeśli dziś potwierdziłyby się nieco słabsze dane z rynku pracy, to mogłyby one stanowić pretekst dla Fed do obniżek stóp procentowych relatywnie szybko – co z kolei negatywnie przełożyłoby się na wycenę dolara. Z kolei lepsze od oczekiwań dane byłyby dla Fed sygnałem możliwości utrzymania stóp procentowych na wyższym poziomie przez dłuższy czas, co pozwoliłoby szybciej stłumić inflację.

Jednak w którymkolwiek scenariuszu, pivot Fed jest przesądzony, a obecnie kluczowym pytaniem jest to, jak prędko nastąpią obniżki stóp procentowych. Dużo większe rozterki w tym zakresie prawdopodobnie będzie miał Europejski Bank Centralny – w obliczu wciąż dość wysokich odczytów inflacji, uzasadnione byłoby podtrzymanie wysokich stóp procentowych na dłużej. Niemniej, kondycja europejskiej gospodarki pozostawia wiele do życzenia (i jest gorsza od amerykańskiej), co z kolei wspierałoby scenariusz szybszej obniżki stóp.

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ