Sytuacja na rynkach 7 grudnia - wyraźne umocnienie jena

Wprawdzie szef BOJ nie złożył takiej obietnicy, ale podkreślił, że spodziewa się wzrostu płac w przyszłym roku (co będzie przekładać się na konsumpcję) i będzie to jeden z kluczowych wątków dla tamtejszej gospodarki. Wcześniej, wielokrotnie sam Ueda, ale i też ekonomiści podkreślali, że właśnie wzrost płac i wyższa konsumpcja mogą dać mocny pretekst do odejścia od polityki ujemnych stóp procentowych. Jen zyskuje dzisiaj blisko 1,5 proc. wobec dolara.

Ogólnie jednak na rynku nie widać wyraźnego kierunku, dolar lekko słabnie, ale zmiany są kosmetyczne. Opublikowane wczoraj szacunki ADP z rynku pracy wypadły gorzej, co teoretycznie powinno podbijać scenariusz wielu obniżek stóp procentowych przez FED w 2024 r., który jest wyceniany przez rynki. Kolejne kluczowe dane poznamy jutro (od Departamentu Pracy). W efekcie dzisiejszy kalendarz makro będzie mało istotny. Uwagę mogą zwrócić dane o PKB za III kwartał w strefie euro - finalny odczyt poznamy o godz. 11:00. Rano zeszły z kolei kolejne słabe dane z Niemiec - produkcja przemysłowa spadła w październiku o 0,4 proc. m/m. To sprawia, że euro jest słabe, chociaż wczoraj jeden z członków ECB (Kazaks) uznał oczekiwania rynków, co do terminu pierwszej obniżki stóp (marzec) za mało realne. W nocy poznaliśmy też dane o bilansie handlowym w Chinach - w listopadzie nadwyżka wzrosła do 69,4 mld USD przy wzroście eksportu o 0,5 proc. r/r. To pozwoliło dzisiaj na odbicie juana, który w skali zwyżki plasuje się zaraz za japońskim jenem.

USDJPY - przy kluczowym poziomie 145,00

Para USDJPY szybko zeszła w okolice kluczowego poziomu 145,00, który bazuje na szczytach z przełomu czerwca i lipca b.r. Jego złamanie będzie dodatkowym potwierdzeniem tego, co już widać od kilku tygodni. Trend na JPY zmienił się na wzrostowy, a rynek wyraźnie podbija każde informacje sprzyjające realizacji tego scenariusza - tak jak wiadomości z dzisiejszego spotkania szefa BOJ z premierem, gdzie wyraźnie zaakcentowany został wątek możliwego wzrostu płac w 2024 r., co najprawdopodobniej będzie motywem do odejścia od polityki ujemnych stóp procentowych przez bank centralny.

