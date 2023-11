Sytuacja na rynkach 3 listopada - czekając na payrolle

Jednocześnie rynki jakby ustawiły się pod narrację - złe dane, to dobre dane, gdyż takie przybliżyłyby do rozpoczęcia dyskusji na temat obniżki stóp, niezależnie od faktu, że jest na to nazbyt wcześnie. Niemniej dzisiejsze odczyty Departamentu Pracy USA o godz. 13:30 mogą dać dużo emocji. Zdaniem ankietowanych ekonomistów w amerykańskiej gospodarce przybyło w październiku 180 tys. nowych etatów w sektorze pozarolniczym, oraz 150 tys. w prywatnym. Z kolei stopa bezrobocia pozostała na poziomie 3,8 proc., a dynamika średniej płacy godzinowej wyhamowała do 4,0 proc. r/r. Tyle oczekiwania, a jakie będą fakty? Dane z września były lepsze od oczekiwań. Teraz taki dobry odczyt nie zostałby przyjęty pozytywnie - dałoby to pretekst do podbicia rentowności, dolara, oraz cofnięcia się na giełdach. Poza danymi Departamentu Pracy dzisiaj poznamy też odczyt ISM dla usług - o godz. 15:00. Prognoza zakłada cofnięcie do 53 pkt. z 53,6 pkt. Kwadrans wcześniej, bo o godz. 14:45, poznamy finalne dane PMI dla usług, a z kolei wraz z danymi z amerykańskiego rynku pracy zostaną opublikowane dzisiaj także dane z Kanady.

W piątek o poranku dolar kosmetycznie traci na szerokim rynku. W nocy poznaliśmy dane Caixin PMI dla usług z Chin, które wypadły słabo (chociaż wskaźnik utrzymał się w październiku ponad poziomem 50 pkt.). Pośród walut G-10 najlepiej radzi sobie korona norweska (wczorajsza decyzja Norges Banku o wstrzymaniu się z podwyżką stóp jej nie zaszkodziła), dalej mamy dolara nowozelandzkiego, koronę szwedzką i euro. Wspólnej walucie nieco pomogły komentarze "jastrzębich" członków Europejskiego Banku Centralnego, którzy mimo, że są już w mniejszości, to jednak odrzucają scenariusz zakładający, że stopy procentowe już w tym cyklu nie wzrosną (słowa Isabelle Schnabel).

EURUSD - czy będzie próba złamania październikowych oporów?

Wczoraj po południu zwyżka EURUSD została zgaszona i nie doszło do przetestowania październikowych oporów przy 1,0674 i 1,0693. Podaż nie sprowadziła jednak notowań poniżej 1,06. Dzisiaj widać, że rynek spróbuje wykonać kolejne podejście w górę. Czy to się uda? Teoretycznie przekaz, jaki popłynął z FED w środę wieczorem zinterpretowano jako "gołębi", ale tak naprawdę wiele będzie zależeć od danych z USA dzisiaj o godz. 13:30 i 15:00. Komentarze niektórych "jastrzębi" z ECB nie mają większego znaczenia dla EURUSD.

Wykres dzienny EURUSD DM BOŚ

W przypadku znacznie lepszych danych możemy zobaczyć odreagowanie dolara. Technicznie zejście poniżej 1,06 byłoby sygnałem, że rynek potrzebuje więcej czasu, aby zmierzyć się z oporami przy 1,0674 i 1,0693 i je pokonać.