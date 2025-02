Do czasu uzyskania zgody KNF, rada nadzorcza PZU powierzyła Andrzejowi Klesykowi pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy. Powołanie ma nastąpić od dnia 3 marca 2025 r. na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025.

21 stycznia 2025 r. Andrzej Klesyk został powołany w skład rady nadzorczej PZU. 27 stycznia 2025 r. został delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa PZU, po tym, jak na wniosek przedstawiciela skarbu państwa rada nadzorcza PZU odwołała ówczesnego prezesa Artura Olecha.

Kim jest Andrzej Klesyk, nowy stary prezes PZU

PZU w komunikacie podaje, że Andrzej Klesyk "jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Społecznych, kierunek ekonomia oraz Harvard Business School, gdzie uzyskał tytuł MBA. Ponadto odbył liczne szkolenia za granicą związane z sektorem finansowym i zarządzaniem, w tym ogólnoświatowe szkolenia dla partnerów i dyrektorów zarządzających The Boston Consulting Group. Andrzej Klesyk posiada rozległe doświadczenie w konsultingu dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

Karierę zawodową rozpoczął w latach 1989-1992 pełniąc kolejno funkcję asystenta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Asystenta Doradcy Ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, następnie pracował jako Researcher w Kidder, Peabody Company, Coopers & Lybrand w Nowym Jorku oraz odbył staż w McKinsey & Company w Niemczech. W latach 1993 - 2000 r. był Senior Engagement Managerem w londyńskim oddziale McKinsey & Company. Następnie w latach 2000-2003 pełnił kolejno funkcję Prezesa Zarządu Inteligo Financial Services SA oraz Członka Zarządu banku Bankgesellschaft Berlin (Polska) SA. Od kwietnia 2003 roku do grudnia 2007 roku był Partnerem i Dyrektorem Zarządzającym The Boston Consulting Group w Warszawie, gdzie współpracował m.in. z PZU przy realizacji kluczowych projektów. Od 14 grudnia 2007 roku do 8 grudnia 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu PZU SA, gdzie odpowiadał za zarządzanie Spółką oraz Grupą PZU. Przeprowadził IPO PZU, największe w ówczesnych czasach IPO na GPW w Warszawie. W latach 2017 2022 pełnił kolejno funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Best SA, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu w NKBM Maribor, Dyrektora niewykonawczego, szefa komitetu audytu oraz Członka Komitetu Strategicznego w Play Communication. Restrukturyzował największą firmę ubezpieczeniową w Grecji Ethniki po jej przejęciu przez CVC (jedną z największych firm PE na świecie), pełniąc rolę Przewodniczącego Rady Dyrektorów oraz Szefa Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Od 2020 roku jest Partnerem zarządzającym w Cornerstone Partners, gdzie jest odpowiedzialny za kilka spółek portfelowych.

W dniu 21 stycznia 2025 r. został powołany w skład Rady Nadzorczej PZU SA, następnie w dniu 27 stycznia 2025 r. został delegowany przez Radę Nadzorczą PZU SA do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA. Od dnia 31 stycznia 2025 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU Życie SA. Ponadto, w dniu 14 lutego 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń wybrało Pana Andrzeja Klesyka w skład Komisji Rewizyjnej kadencji 2023 2026, jako przedstawiciela PZU SA."