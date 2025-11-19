Ostatnie miesiące na Wall Street zdecydowanie wymykają się tradycyjnym zależnościom sezonowym. Wrzesień, zamiast przynieść relatywnie słaby wynik, okazał się dla indeksu S&P 500 najlepszy od 15 lat, bardzo solidny był też październik. A tymczasem pierwsza połowa listopada, czyli miesiąca, który uchodzi w statystykach za najlepszy, okazała się… najsłabsza od dekady (-1,6 proc.). Pocieszające może być to, że kiedy przed ową dekadą pierwsza połowa listopada rozczarowała, to druga połówka przyniosła odrobienie całych strat.

