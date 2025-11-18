37 proc. zarządzających funduszami, którzy wzięli udział w najnowszym sondażu Bank of America, stwierdziło, że w 2026 r. będą pozytywnie się wyróżniać i mocniej zyskiwać indeksy rynków wschodzących. 13 proc. uczestników tej ankiety wskazało natomiast, że szczególnie dobrze będzie się wyróżniał amerykański indeks Nasdaq Composite. 10 proc. wskazało na japoński Nikkei 225, również 10 proc. na Hang Seng (główny indeks giełdy w Hongkongu) i na paneuropejski Euro Stoxx 600, 9 proc. na amerykański Russell 2000, 6 proc. na nowojorski S&P 500, a tylko 3 proc. na brytyjski FTSE 100.

