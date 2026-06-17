Grupa Spyrosoft oferuje usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. Około 83 proc. przychodów ma z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. Spółka zwiększa przychody i zyski, ale nie uczestniczy w hossie na giełdzie. Jej kapitalizacja w ciągu roku spadła o około 30 proc. (do 430 mln zł), podczas gdy WIG w tym czasie wzrósł o około 40 proc. Czy to głównie efekt negatywnego nastawienia do firm softwarowych związanego z postrzeganiem przyszłości branży w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji? Czy spółka będzie ofiarą AI czy beneficjentem? Jakie plany i strategię ma Spyrosoft?

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