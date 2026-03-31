Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Wirtualna Polska zdecydowała się na skup akcji własnych zamiast wypłaty dywidendy?

Jakie regulacje rynku kapitałowego wymuszają na spółce ogłoszenie wezwania na wszystkie walory?

Co umożliwiło spółce przeprowadzenie skupu akcji w większej skali?

Jaki wpływ na kapitał spółki miała zmiana polityki rachunkowości?

Jakie możliwości w związku z wezwaniem mają inwestorzy posiadający akcje Wirtualnej Polski?

Czy obecna wycena giełdowa spółki odzwierciedla jej rzeczywistą wartość i perspektywy rozwoju?

Kontrolowana przez trzech przedsiębiorców i menedżerów grupa Wirtualna Polska Holding zdecydowała się na skup akcji własnych, które w ostatnich dniach potaniały o ponad 10 proc., a w dwa lata o ponad 60 proc. Zgodnie z przepisami, o których pisaliśmy i o czym mówił już nie raz Jacek Świderski, jeden z akcjonariuszy i prezes spółki, aby nabyć choćby jeden walor musi zaoferować możliwość wyjścia z inwestycji wszystkim posiadaczom papierów. I najwyraźniej właśnie to się dzieje.

Reklama Reklama

Wirtualna Polska nie wypłaci dywidendy. Jest decyzja ważna dla wszystkich akcjonariuszy

W nocy z poniedziałku na wtorek Wirtualna Polska ogłosiła, że zawarła porozumienie z głównymi akcjonariuszami „dotyczące ogłoszenia wezwania w celu nabycia wszystkich pozostałych akcji spółki”. Jak podano, wezwanie będzie miało charakter dobrowolny, a zawarte porozumienie nie przewiduje wycofania spółki z giełdy. Cena za walor została określona na poziomie 59 zł za akcję, a jej ostateczna wysokość zostanie podana w dokumencie wezwania – dodano.

59 zł to o 10 zł, czyli około 21,2 proc. więcej niż giełdowi inwestorzy płacili w poniedziałek na zamknięciu sesji.

„Spółka, wraz z założycielami: Jackiem Świderskim, Michałem Brańskim i Krzysztofem Sierotą oraz ich spółkami zależnymi Orfe, 10X i Albemuth, planuje ogłosić wezwanie dobrowolne w celu skupu wszystkich pozostałych akcji Wirtualnej Polski Holding. Znaczący udział spółki w wezwaniu będzie możliwy dzięki wzrostowi zdolności dywidendowej, po zmianie polityki rachunkowości” – wyjaśniono w komunikacie.

Wirtualna Polska poinformowała o zmianie polityki rachunkowości mniej więcej w tym samym momencie, gdy ogłosiła, że zrobi odpis wartości przejętej trzy lata temu węgierskiej grupy Szallas.

Zmiana polityki spowodowała, że kapitał, z którego może korzystać, by wynagrodzić akcjonariuszy wzrósł o ponad pół miliarda złotych (518 mln zł).

Gdy podczas prezentacji wyników rocznych w ubiegłym tygodniu pytaliśmy zarząd o wykorzystanie tych pieniędzy, odpowiedzialna za finanse Elżbieta Bujniewicz-Belka odpowiedziała, że na informacje w tej sprawie jest za wcześnie.

WP: wezwanie to sposób na skup w większej skali

Teraz spółka wyjaśnia, że zdecydowała się na wezwanie, ponieważ jest ono „w szczególności sposobem na przeprowadzenie skupu akcji w większej skali”.

„Wynika to z obowiązujących zasad rynku kapitałowego, które w przypadku Wirtualnej Polski Holding ograniczają możliwość bezpośredniego nabywania akcji własnych bez wcześniejszego ogłoszenia wezwania” – dodano, potwierdzając to, o czym pisaliśmy powyżej.

„Ograniczenie to wynika z przepisów przejściowych z 2022 r., obejmujących akcjonariuszy posiadających ponad 50 proc. lecz mniej niż 66 proc. głosów – jakiekolwiek zwiększenie udziału w głosach ponad stan posiadania w dniu 30 maja 2022 r. wywołuje konieczność ogłoszenia wezwania obowiązkowego” – sprecyzowała WPH.

„Wezwanie dobrowolne jest transparentnym, regulacyjnie przewidzianym i jedynym dostępnym sposobem na rozwiązanie tej sytuacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom możliwości wyjścia z inwestycji” – tłumaczy firma.

Bujniewicz-Belka: wycena giełdowa może nie odzwierciedlać wartości spółki

– Do ceny, która zostanie zaoferowana w wezwaniu, zarząd odniesie się w trybie określonym przez właściwe przepisy, natomiast naszym zdaniem obecna wycena giełdowa może nie w pełni odzwierciedlać wartość spółki i jej perspektywy – uważa cytowana w komunikacie prasowym Elżbieta Bujniewicz-Belka.

– Skup akcji własnych to sposób na efektywne wykorzystanie dostępnych środków i działanie zarówno w interesie spółki, jak i akcjonariuszy. Wierzymy w długoterminowy potencjał Wirtualnej Polski i jej dalszy rozwój jako spółki giełdowej. Jednocześnie wezwanie daje inwestorom wybór: mogą sprzedać akcje albo pozostać z nami na kolejnym etapie rozwoju – mówi.

Na skup akcji własnych zgodzić musi się walne zgromadzenie akcjonariuszy WPH.

Szczegółowe warunki zostaną przedstawione w dokumencie wezwania po zgłoszeniu zamiaru do Komisji Nadzoru Finansowego. Ostateczna cena zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie oparta na rynkowych poziomach notowań akcji – zapowiedziano.

WPH jest właścicielem spółek medialnych, turystycznych i działających w biznesie finansów osobistych. Należy do niej m.in. portal horyzontalny Wirtualna Polska, serwis Audioteka, Wakacje.pl, Travelplanet.pl, Nocowanie.pl, Invia Group, Szallas Group oraz Superauto.pl i Totalmoney.pl.