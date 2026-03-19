Wyniki pod lupą

Grupa cyber_Folks zakończyła IV kwartał 2025 r. z przychodami, które wzrosły rok do roku o 37 proc. do 236,7 mln zł. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 71 proc. do 82,4 mln zł. Z kolei zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 24,2 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. W całym 2025 r. przychody wzrosły o 30 proc. do 855,2 mln zł. Skorygowana EBITDA sięgnęła 291,7 mln zł (+66 proc.), a marża EBITDA wyniosła 34,1 proc.

cyber_Folks zakłada utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu w kolejnych latach. Wzrost ten ma być wspierany zarówno przez rozwój organiczny, jak i efekty przejęcia PrestaShop, sfinalizowanego w lutym 2026 r.

– Rok 2026 będzie dla nas okresem dalszej integracji ekosystemu oraz wykorzystania synergii cross-sell pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami grupy. Równolegle będziemy rozwijać produkty oparte na sztucznej inteligencji i wykorzystywać możliwości dalszej konsolidacji rynku technologii dla e-commerce w Europie – zapowiada Stasik.

W latach 2017–2025 przychody cyber_Folks rosły średnio o 36 proc. rocznie, a skorygowana EBITDA o 37 proc. (w ujęciu CAGR).

Wycena cyber_Folks na giełdzie sięga 2,8 mld zł. Za akcję trzeba zapłacić niespełna 180 zł. W stosunku do średniej ceny docelowej z rekomendacji kurs ma jeszcze 23-proc. potencjał do zwyżki.

Zależny Vercom w 2025 r. miał 471,2 mln zł przychodów (spadek o 5 proc.), 112,3 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o ponad jedną piątą) oraz 90,9 mln zł zysku netto (+18 proc.). W IV kwartale odnotował wzrost liczby płacących klientów o 11,6 tys. (+274 proc. rok do roku), co przełożyło się na wzrost ich łącznej liczby do ponad 123 tys. Natomiast Shoper zanotował w zeszłym roku 218 mln zł przychodów (+13 proc.), 75,2 mln zł EBITDA (+23 proc.) oraz 47,4 mln zł skorygowanego zysku netto (+13 proc.). Przychody poszły w górę o 13 proc. do 218 mln zł, a skorygowana EBITDA o 21 proc. do 80 mln zł.