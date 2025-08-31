Obawy o bezpieczeństwo hamują proces wdrażania w firmach systemów AI

Ryzyko jest realne o czym świadczą dane IBM. Według nich organizacje doświadczające intensywnego wykorzystania nieautoryzowanej AI poniosły w ciągu roku średnio o 670 tys. dol. wyższe koszty naruszenia niż te, które nie miały do czynienia z takim zjawiskiem lub doświadczyły go w niewielkim stopniu. Incydenty z udziałem tej tzw. shadow AI częściej skutkowały też ujawnieniem danych osobowych (65 proc.) i własności intelektualnej (40 proc.). Co więcej, skala wyzwania niebezpiecznie narasta. Co piąta ankietowana firma zgłosiła bowiem naruszenie danych wynikające właśnie z shadow AI. Jednocześnie warto zauważyć, iż tylko 37 proc. podmiotów posiada polityki umożliwiające wykrywanie tego procederu.