Obawy o bezpieczeństwo hamują proces wdrażania w firmach systemów AI

96 proc. przedsiębiorstw planuje rozszerzenie użycia agentów AI. Wyzwaniem jest jednak prywatność danych. Aż 53 proc. tych podmiotów wskazuje na ten aspekt jako główny problem – wynika z badania "Cloudera Global Survey 2025".

Publikacja: 31.08.2025 10:09

Obawy o bezpieczeństwo hamują proces wdrażania w firmach systemów AI

Foto: Adobestock

Michał Duszczyk

Ryzyko jest realne o czym świadczą dane IBM. Według nich organizacje doświadczające intensywnego wykorzystania nieautoryzowanej AI poniosły w ciągu roku średnio o 670 tys. dol. wyższe koszty naruszenia niż te, które nie miały do czynienia z takim zjawiskiem lub doświadczyły go w niewielkim stopniu. Incydenty z udziałem tej tzw. shadow AI częściej skutkowały też ujawnieniem danych osobowych (65 proc.) i własności intelektualnej (40 proc.). Co więcej, skala wyzwania niebezpiecznie narasta. Co piąta ankietowana firma zgłosiła bowiem naruszenie danych wynikające właśnie z shadow AI. Jednocześnie warto zauważyć, iż tylko 37 proc. podmiotów posiada polityki umożliwiające wykrywanie tego procederu.

