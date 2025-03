Notowania Compa podczas środowej sesji zyskują na wartości ponad 3 proc., kontynuując trwający od 2024 r. trend wzrostowy. Obecnie za akcję trzeba zapłacić 196,5 zł wobec niespełna 80 zł dwanaście miesięcy temu. Udana reorganizacja grupy i dobre perspektywy na przyszłość są motorem wzrostu notowań. Ze spółki właśnie napłynęła kolejna ważna informacja dla inwestorów.

DM BOŚ podniósł wycenę spółki o 34 proc. do 200,3 zł za akcję. To oznacza prawie 13-proc. przestrzeń do wzrostu względem obecnego kursu.

Jaka jest nowa strategia grupy Comp?

Zarząd Compa we współpracy z komitetem strategii rady nadzorczej opracował nową strategię „Security First” określającą zasady i cele grupy w okresie od 2026 do 2028 r.

Czterema kluczowymi celami biznesowymi w okresie trzech lat strategii są: umocnienie pozycji lidera w Polsce jako dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego dla wojska i administracji, dwukrotne zwiększenie wyników finansowych z bezpiecznych rozwiązań typu SaaS wraz z utrzymaniem pierwszej pozycji na rynku wielofunkcyjnych urządzeń rejestrujących i rozliczających sprzedaż, dwukrotny wzrost przychodów z wdrożeń i integracji usług cyberbezpieczeństwa oraz dwukrotne zwiększenie przychodów zagranicznych.

Spółka podtrzymuje cele finansowe strategii Next Generation na 2025 rok jako punkt wyjścia dla nowej strategii. Oznacza to wzrost EBITDA do 135 mln zł i transferu do akcjonariuszy do 42 mln zł w roku 2025.