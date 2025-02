WP Media zaprosiła do składania ofert sprzedaży do 428 044 akcji Legimi po 45,5 zł/szt.

Wirtualna Polska Media (WP Media) zaprosiła do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 428 044 akcji Legimi, co stanowi 26,45% kapitału zakładowego i uprawnia do 21,10% głosów, a cena nabycia będzie wynosić 45,5 zł za akcję, podała spółka. WP Media przeznaczy na potrzeby nabycia akcji maksymalnie 19,48 mln zł.