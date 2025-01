Spółka XTPL jest dziś liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie. Przed południem akcje drożeją o 18 proc. do 119 zł. To skutek pozytywnych informacji, które napłynęły na rynek: XTPL otrzymało zamówienie na pierwszą partię modułów UPD (głowic drukujących), z przeznaczeniem do wdrożenia przemysłowego na linii produkcyjnej producenta wyświetlaczy w Chinach.

Analitycy o kontrakcie XTPL

Piotr Bogusz, analityk Erste Securities w porannym raporcie podkreśla, że eksperci oczekiwali ogłoszenia pierwszego wdrożenia przemysłowego w 2025 roku, niemniej nie spodziewano się, że ogłoszenie to nastąpi tak szybko.

„Początkowa ilość zamówień nie jest wysoka, niemniej oczekujemy, że wdrożenie przemysłowe przełoży się na znacznie większą ilość zamówionych urządzeń w średnim terminie. Dodatkowo, wdrożenie przemysłowe oraz sprzedaż urządzeń powinna pozytywnie przełożyć się na sprzedaż HPM (high performance materials) wykorzystywanych do drukowania” - czytamy w raporcie.

Analitycy podkreślają, że ogłoszenie pierwszego wdrożenia przemysłowego jest kamieniem milowym dla XTPL oraz potwierdzeniem skuteczności opracowanej technologii. Może się to przełożyć na szybsze decyzje w dotychczas prowadzonych projektach wdrożeń przemysłowych oraz na potencjalne rozpoczęcie nowych.